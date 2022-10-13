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Россиян предупредили об опасности самостоятельного разжижения крови

Биолог Мальцева: самостоятельные попытки разжижать кровь при помощи препаратов чреваты осложнениями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поддаваясь панике постковидных осложнений, часто люди прибегают к так называемому «разжижению» крови, не понимая сути ее реологии и не зная об опасности таких мер. Об этом в беседе с «Известиями» 13 октября заявила биолог, генетик, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.

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Она пояснила, что под разжижением обычно понимается текучесть крови, определяемая совокупностью функционального состояния форменных элементов крови. В этом вопросе много нюансов, поэтому аспирин, часто используемый в этих целях, всем желающим однозначно не подойдет.

«Разжижать кровь самостоятельно, без понимания причин, опасно. Препараты, которые назначаются врачами, относятся к антиагрегантам и антикоагулянтам. К первым относится выше названный аспирин. Ко вторым — гепарин, варфарин, ксарелто и другие. При самостоятельном применении не исключены лекарственные взаимодействия, риски кровотечений (из носа, кишечника, длительные синяки), риски осложнений после операции», — предупредила Мальцева.

По ее словам, хоть аспирин и продается без рецепта, самостоятельное его применение может быть опасным. Также этот препарат может вызывать аллергические реакции.

Накануне сердечно-сосудистый хирург Андрей Панков посоветовал для разжижения крови добавлять в рацион горький шоколад, имбирь и кешью. По его словам, эти продукты необходимы, чтобы снизить риск образования тромбов.

В августе хирург-флеболог Армен Авакян перечислил явные и нетипичные симптомы тромбоза. Как объяснил специалист, тромбы — это сгустки крови, образующиеся в артериях и венах. Они могут частично или полностью затруднять движение крови. По его словам, первый и самый очевидный симптом тромбоза — проблемы в работе органа, кровообращение которого нарушено.

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