Врач перечислил полезные для разжижения крови продукты

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Андрей Панков посоветовал добавлять в рацион горький шоколад, имбирь и кешью для разжижения крови.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 12 октября, рассказал, что эти продукты необходимы, чтобы снизить риск образования тромбов.

Панков пояснил, что аминокислоты, сложные углеводы, витамины группы В, антиоксиданты в виде витаминов группы С и Е, антиоксиданты в виде клетчатки и минералов (железо, магний, цинк) являются важными веществами в диете.

Оптимальным источником аминокислот являются нежирные белки, которые содержатся в белом мясе, пресноводной рыбе, постном сыре и ферментированных молочных продуктах.

Врач указал на то, что особенно ценной из аминокислот является таурин, содержится он в морепродуктах или витаминных комплексах. Кроме того, нужно употреблять имбирь, чеснок, лук, миндаль, кешью, семечки подсолнечника, свеклу, горький шоколад — эти продукты способствуют разжижению крови.

Панков посоветовал употреблять в пищу небольшие порции сложных углеводов, а также блюда с низким гликемическим индексом: чистые необработанные овсяные хлопья, крупнозернистые каши, кроме белого риса, хлеб из цельного зерна и макаронные изделия, отруби.

Медик отметил, что одним из важных веществ также является омега-3, содержащаяся в растительных маслах: льняном, рапсовом, оливковом и подсолнечном. Нелишним будет добавить в рацион небольшие порции орехов.

Панков напомнил, что необходимо пить не менее 2 л жидкости в сутки. Это может быть вода или травяные чаи.

Ранее в октябре кандидат медицинский наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что имбирь по праву считается не просто приправой к еде, но и лечебным растением, пишет RT. При этом Бережная порекомендовала с осторожностью относиться к имбирю тем людям, которые имеют заболевания органов ЖКТ, отмечает телеканал «360».

Медик добавила, что имбирь — это продукт не для ежедневного употребления.

В сентябре врач-спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал «Известиям» о противоопухолевых свойствах имбиря. Согласно исследованиям, алкалоид капсаицин обладает противоопухолевой активностью при раке легких и поджелудочной железы: он вызывает гибель раковых клеток, не затрагивая здоровые. Также капсаицин позволяет снизить вероятность и колоректального рака.

В конце августа диетолог Олеся Фролова рассказала, что имбирь является пищевым спазмолитиком, а также природным успокоительным средством, он способен помочь организму бороться с заболеваниями. Как пишет НСН, имбирь успокаивает воспалительные процессы в ЖКТ, помогает снять головную боль из-за нервного напряжения, способен вывести из мышц избыток молочной кислоты, накопленной из-за стресса.

Как сообщает сайт kp.ru, хранить имбирь можно в холодильнике в ящике для овощей несколько недель, но если кожица была очищена, кусочек нужно закрыть пленкой или положить в банку и использовать в течение недели.