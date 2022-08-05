Флеболог перечислил явные и нетипичные симптомы тромбоза

Симптомы тромбоза зависят от того, в каком месте сформировался тромб, однако есть ряд как характерных, так и нетипичных признаков развития опасного заболевания. Об этом 5 августа сообщил хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

Как объяснил специалист, тромбы — это сгустки крови, образующиеся в артериях и венах. Они могут частично или полностью затруднять движение крови. По его словам, первый и самый очевидный симптом тромбоза — проблемы в работе органа, кровообращение которого нарушено.

«В случае возникновения тромба в сосудах, идущих к мозгу, появляются головная боль и головокружение, расстройство речи. При тромбе в сердце случается инфаркт. Его можно распознать по сильным болезненным ощущениям в области грудной клетки. Для артериального тромбоза характера резкая пульсирующая боль в месте закупорки сосуда, которая распространяется и на другие близлежащие участки», — сказал Авакян в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что при поражении артерий конечности человек чувствует боль, похолодание и последующее онемение. Если тромб образовался в вене, то можно заметить набухание, покраснение и уплотнение кожи в этом месте.

«В случае поражения глубоких вен нога приобретает синюшный цвет. Если на посиневшую область слегка надавить пальцем и отпустить — останется белое пятно», — добавил флеболог.

К неочевидным признакам тромбоза Авакян отнес слабость, озноб, недомогание, повышение температуры. Медик подчеркнул, что данные симптомы свойственны многим болезням, поэтому человек не сразу связывает их с тромбозом.

В мае доктор медицинских наук, главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий рассказал, что такая привычка, как утоление жажды в жаркую погоду ледяным стаканом воды, может стать у некоторых пациентов причиной тромботических состояний. К такому же состоянию может привести и окунание в ледяную прорубь сразу после бани. Как объяснил гематолог, из-за резкой смены температуры сосуды спазмируются и в них могут возникать тромбы.