Военный историк рассказал о технических характеристиках обновленных САУ «Малка»

Военный историк Юрий Кнутов 12 октября рассказал «Известиям» о технических характеристиках обновленной партии дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм, которые были переданы Минобороны РФ.

«Там поменялась ходовая часть, а также, самое главное, — поменялась система наведения. Кроме того, появилась возможность получения по радиоканалам связи координат, вводы этих координат непосредственно в самоходку не вручную, а в автоматическом режиме. Это упрощает точность ведения огня. Кроме того, в процессе заряжания снаряда была проведена частичная модернизация», — сказал эксперт.

По словам Кнутова, раньше требовалось относительно много времени на наведение цели, а также были проблемы, связанные со скорострельностью. Из-за этого после первого разрыва у противника появлялась возможность спрятаться.

«На сегодняшний день повышение точности скорострельности и ходовых качеств непосредственно в самой машине — это всё делает ее современной и достаточно грозной», — заключил военный историк.

Ранее в этот день также стало известно, что Минобороны РФ получило партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия. Отмечалось, что на создание аэрозольной завесы на дальности от 10 м до 80 м необходимо не более двух секунд.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, подчеркнул глава государства.