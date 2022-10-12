Эндокринолог назвала витамины для здоровья костей и суставов

Пища не обеспечивает организм должным количеством витаминов и минералов, поэтому важно дополнительно их принимать. О том, какие добавки нужны для поддержания здоровья костей и суставов «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, эксперт компании SOLGAR, к.м.н. Надежда Фетисова.

По словам Фетисовой, чтобы кости и суставы были прочными и эластичными, организм ежедневно должен получать достаточное количество определенных нутриентов. В частности, речь идет о витаминах D и К2, которые регулируют процесс строительства костной ткани. Так, суточная доза витамина D составляет не менее 500 МЕ (а в ряде случаев и 2000–5000 МЕ), а витамина К – не менее 50 мг. Важно также следить за поступлением кальция вместе с пищей. Взрослые должны получать не менее 1000 мг, а подростков и беременные женщины — до 1500 мг.

«В среднем россиянин получает с пищей только 400 мг кальция в день. Поэтому необходимо дополнять пищу лекарственными формами витаминов и минералов. Наиболее действенными и безопасными на сегодня являются витамин D в легкоусвояемой форме холекальциферола и витамин К2 в высокобиоактивной форме менахинона-7. Совместный прием этих двух витаминов способствует сбалансированному распределению кальция в организме», — рассказала Фетисова.

Эксперт также обратила внимание на важность приема гидролизованного коллагена и гиалоурановой кислоты, которые помогают поддерживать здоровье суставов. По ее словам, организм человека создает разные виды коллагена из аминокислот, получаемых с пищей, но с возрастом все хуже справляется с этой задачей.

Еще один совет, которым поделилась Фетисова, — уделять внимание физической активности. Необходимо двигаться, заниматься физкультурой, нагружать мышцы и весь опорно-двигательный аппарат, чтобы весь строительный материал шел на пользу организму, отметила врач.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослым необходимо от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности в неделю (или эквивалентной высокой физической нагрузки), а для детей и подростков — в среднем 60 минут умеренной аэробной физической активности в день.

Ранее, 29 сентября, врач-терапевт, врач-кардиолог, нутрициолог Ольга Ермоленко назвала витамины для поддержания здоровья сердца, а также дала другие рекомендации по этому поводу.