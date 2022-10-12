ФАС обязала МТС снизить тарифы на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию МТС виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом 12 октября сообщило ведомство на своем сайте.

«Компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в августе 2022 года МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

ФАС выявила, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги.

МТС предписано снизить тарифы, в рамках которых произошло повышение, до экономически обоснованного уровня. Также компания обязана заплатить штраф, размер которого будет определен в ходе административного расследования.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что ФАС признала дискриминацией запрет на онлайн-торговлю лекарствами для аптек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. В июле 2022 года с инициативой отмены этого запрета выступила Ассоциации независимых аптек.

6 октября ФАС предложила повысить c 1 ноября 2022 года ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полетов на 60% для российских авиакомпаний и на 40% — для иностранных. В пресс-службе ведомства сообщили, что данное решение поспособствует обеспечению программы поддержки «Госкорпорации по организации воздушного движения», а также сохранению рабочих мест диспетчеров.