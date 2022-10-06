ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить c 1 ноября 2022 года ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полетов на 60% для российских авиакомпаний и на 40% — для иностранных. Это следует из проекта приказа ФАС, размещенного на портале проектов нормативных актов.

Кроме того, согласно документу, предложено повысить сборы за аэронавигационное обслуживание с 1 апреля 2023 года еще на 10% для российских и иностранных перевозчиков.

Аэронавигационные сборы платят авиакомпании, получая за это метеорологическую, радиотехническую и другую информацию, необходимую для полета. Получателем средств является подведомственное Росавиациии ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

В пресс-службе ФАС сообщили «Известиям», что данное решение поспособствует обеспечению программы поддержки организации, а также сохранению рабочих мест диспетчеров, что позволит обеспечить регулярность и безопасность полетов гражданской авиации.

«Предлагаемая службой индексация подготовлена с учетом антикризисных мер и оптимизации расходов, осуществляемых ОрВД, а также субсидирования. Решение позволит не допустить кассового разрыва между доходами и расходами предприятия, который был вызван снижением в 2020–2022 годах интенсивности полетов воздушных судов иностранных пользователей в воздушном пространстве РФ», — пояснили в ФАС.

В конце августа стало известно, что авиакомпании с 2023 года будут больше платить за метеоданные. Как отмечалось, провайдер прогнозов погоды для отрасли «Авиаметтелеком Росгидромета» попросил проиндексировать тариф для перевозчиков на уровень инфляции с 2019-го. В итоге, в следующем году сумма общих выплат может увеличиться почти на 1 млрд рублей.