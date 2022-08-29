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Тучи разведут деньгами: авиакомпании ждет рост расходов на метеосводки

Повысят ли перевозчики цены на билеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпании со следующего года будут больше платить за метеоданные. Провайдер прогнозов погоды для отрасли «Авиаметтелеком Росгидромета» просит проиндексировать тариф для перевозчиков на уровень инфляции с 2019-го. В результате в следующем году сумма общих выплат может увеличиться почти на 1 млрд рублей, а в дальнейшем еще больше, ведь «Авиаметтелеком» предлагает ежегодно актуализировать затраты на содержание своих метеостанций и закладывать эти суммы в договоры с Госкорпорацией по ОрВД. Правда, эксперты считают, что на стоимости авиабилетов рост метеотарифа не отразится — эти расходы занимают незначительную часть в общей структуре издержек авиакомпаний.

Погода в цене

Провайдер метеорологической информации для авиаотрасли ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (подведомственное Росгидромету и Минприроды) считает нужным повысить размер платы за метеосводки, рассказал «Известиям» гендиректор ФГБУ Вячеслав Степанов. С такими предложениями организация в июле обращалась в Совет Федерации. Тема также обсуждалась на совещании в Минтрансе в августе, следует из его протокола (копия есть у «Известий»).

— За последние годы расходы Росгидромета по предоставлению метеоинформации выросли, при этом с 2018 года ФАС не пересчитывала нам размер этих затрат и мы ежегодно получали за свои услуги одну и ту же сумму — около 4,9 млрд рублей. В результате, по данным бухгалтерии, с 2019 года дефицит нашего бюджета ежегодно оказывался равен в среднем 440 млн рублей. То есть мы постоянно находимся в предбанкротном состоянии, — рассказал «Известиям» Вячеслав Степанов.

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Почти 5 млрд рублей «Авиаметтелеком» получает от Госкорпорации по ОрВД (ГК по ОрВД, провайдер аэронавигационной информации для авиаотрасли, подведомственна Росавиации). Сама организация возмещает эту сумму, получая сборы от авиакомпаний: расходы на метеосводки с 2017 года включены в ставки сборов за аэронавигацию.

«Авиаметтелеком» предложил на будущий год рассчитать сумму договора с учетом фактических и прогнозных среднегодовых темпов инфляции начиная с 2019 года (по оценке Минэка), рост цен на услуги с 2019 по 2023 год составил 18,8%. В результате в 2023 году метеосводки могут обойтись дороже на 921 млн рублей.

— В 2023 году нужно написать новую нормативную базу — чтобы сумма оплаты по договору с ГК по ОрВД обосновывалась утвержденным порядком расчета наших затрат. Такой порядок расчета у нас уже разработан и одобрен Минфином. Но его надо легитимизировать законом. По данным на 2020 год, например, наши реальные расходы без НДС составляли 6,5 млрд рублей, с НДС — 7,8 млрд, — рассказал Вячеслав Степанов.

Соответственно, стоимость прогнозов для авиаперевозчиков может вырасти на 1,6 млрд рублей в год, подсчитали «Известия». В дальнейшем эта сумма будет увеличиваться, так как тариф предлагают индексировать ежегодно.

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Диспетчер службы движения аэродрома
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Представитель ГК по ОрВД, которая сейчас сама находится в тяжелом финансовом положении, на совещании 5 августа выступил против нововведений: госкорпорация не нарушала условия договора с «Авиаметтелекомом», исполняет свои обязательства, оплату в 2022 году произведет в полном объеме, поэтому менять что-либо не считает нужным, следует из протокола совещания.

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Источник «Известий» в Минтрансе уточнил, что ставку сбора за метеоданные должна определять ФАС, но этого не делает. «Известия» направили запрос в антимонопольную службу.

В пресс-службе ГК по ОрВД порекомендовали «Известиям» обратиться за комментарием в Минтранс, а в министерстве — в Росгидромет. В последнем на запрос не ответили.

Техническая ошибка

Уверенности в платежеспособности ГК по ОрВД у Росгидромета нет, отмечает Вячеслав Степанов. Летом госкорпорация написала письмо в «Авиаметтелеком», предложив урезать выплату еще на 30% (минус 1,2 млрд рублей).

— Мы их предупредили, что они просто разрушат авиаметеорологическую отрасль России, а это негативно скажется на обеспечении безопасности полетов. С 12 июля нам начали приходить платежки, урезанные даже не на 30%, а на 70% — так как госкорпорация распространила новые условия на предмет договора с начала года. До 20 июля мы жили в этой тяжелейшей ситуации, я порекомендовал своим филиалам прекратить все выплаты, кроме самого необходимого — ФОТ, плата за связь и т.д., — вспоминает он.

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Взлет самолета
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

О проблеме сообщили главам некоторых регионов, в итоге информация дошла до сведения вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева. На одном из очередных совещаний на его вопрос о происходящем представитель Росавиации сообщил, что это была «техническая ошибка», рассказал Вячеслав Степанов. С 20 июля госкорпорация вернулась к выплате средств в нужном объеме, добавил он.

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Билеты не подорожают

Схема оплаты за метеорологическую информацию в России поменялась в марте 2017 года. Если ранее авиакомпании для подготовки экипажей к рейсу должны были перечислять средства за метеосводки организациям Росгидромета, то пять лет назад эту сумму включили в аэронавигационные сборы ГК по ОрВД.

Изменение схемы оплаты тогда обосновывалось снижением нагрузки на пассажиров и вернуться к ней сейчас вряд ли получится, полагают в «Авиаметтелекоме».

С 2014 года доля метеопрогноза в цене авиабилета составляет порядка 0,36%, то есть приравнивается к стоимости подачи трапа к самолету, говорит Вячеслав Степанов. При предлагаемом ежегодном пересмотре размера оплаты авиабилеты не подорожают, полагает он. Ведь теперь госкорпорация, через которую проходят эти платежи, будет ежеквартально получать госсубсидию в случае необходимости — в IV квартале этого года ей могут выделить 13,9 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства, опубликованного 18 августа на regulation.gov.ru. Одновременно с этим с ноября в России повысится плата для авиаперевозчиков за саму аэронавигацию — на 30%, говорится в пояснительной записке к документу.

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Техник готовит самолет к вылету
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Эта субсидия и будет работать как компенсация повышения ставок. Для потребителей ничего не изменится, цены на билеты не вырастут из-за нашей инициативы, — заключил Вячеслав Степанов.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские авиакомпании.

Ведущий эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко согласен, что авиакомпании в случае повышения сбора не будут поднимать цены на билеты. Более того, они получают госсубсидию в 100 млрд рублей в обмен на обещание перевезти не менее 100 млн пассажиров в этом году — эту цель поставил перед ними президент России, напомнил эксперт. Субсидия подразумевает в том числе и сдерживание роста цен на билеты.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев подчеркивает, что расходы на навигацию и метеообеспечение занимают незначительную часть в общей структуре издержек авиакомпаний и масштаб «притязаний» «Авиаметтелекома» не чрезмерный.

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Пассажиры у стойки регистрации билетов в международном аэропорту
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— Но вопрос в другом. Сейчас авиакомпании получают беспрецедентную помощь от правительства, и масштаб ее таков, что хватит и на повышение ставок за аэронавигацию и за метеоданные. Но сколько еще времени будет проливаться на авиакомпании золотой дождь субсидий? Не окажется ли так, что они сократятся, а ставки вырастут? — задается вопросом эксперт.

Поэтому сейчас, пока субсидии велики, говорить о существенном росте цен на билеты точно не придется, но что будет потом — судить пока сложно, добавил эксперт.

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