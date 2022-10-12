Федеральная антимонопольная служба признала дискриминацией запрет на онлайн-торговлю лекарствами для аптек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Это следует из ведомственной переписки между ФАС и Минэкономразвития, которая имеется в распоряжении «Известий».

Существование такого запрета «создает дискриминационные условия» и «оказывает негативное влияние на обеспечение населения труднодоступных и малонаселенных регионов РФ лекарственными препаратами», говорится в письме, отправленном ФАС в ответ на запрос Минэкономразвития.

В июле 2022 года с инициативой отмены этого запрета выступила Ассоциации независимых аптек.

По словам директора ассоциации, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, особую роль аптеки индивидуальных предпринимателей играют в отдаленных регионах, малонаселенных городах — там, где крайне редко представлены федеральные сети, поскольку им это экономически не выгодно.

Когда ИП разрешат доставку препаратов, они активнее станут осваивать этот сектор, что положительно скажется на лекарственной доступности, уверена Виктория Преснякова.

Дистанционная продажа лекарств в России занимает значительную долю рынка, и с каждом годом объем этого сектора только растет, следует из данных DSM Group.

В 2020 году на онлайн-торговлю препаратами приходилось 6,6% объема рынка (93,3 млрд рублей), в 2021-м — 8,7% (126,4 млрд рублей). За семь месяцев 2022 года онлайн-продажи достигли 11,5% (114,2 млрд руб.).

В настоящее время, согласно постановлению правительства РФ № 697 от 16.05.2020, дистанционная доставка препаратов, отпускаемых без рецепта, разрешена всем аптечным организациям, имеющим лицензию, за исключением индивидуальных предпринимателей.

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Клик от боли: ФАС нашла дискриминацию в онлайн-торговле лекарствами