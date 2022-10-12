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В Кремле прокомментировали слова губернаторов о новом мобилизационном задании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова губернаторов некоторых регионов о новом мобилизационном задании.

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«Никакой новой волны нет. Надо у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имели в виду», — отметил он.

Ранее, 10 октября, президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов заявил о том, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Президент также потребовал от губернаторов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных. Ранее глава государства призвал исправлять все допущенные при частичной мобилизации ошибки.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. Призыву подлежат определенные категории граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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