ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Брянске гражданина Украины

Подготовку теракта на одном из транспортно-логистических терминалов пресекли в Брянске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в среду, 12 октября.

Силовики задержали украинского диверсанта, действовавшего по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает телеканал «360».

По данным ведомства, что мужчина 1967 года рождения приехал транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. Там он изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. На съемной квартире он собрал взрывное устройство, а затем провел разведку на складе транспортно-логистической компании, чтобы заложить устройство, сообщается на сайте aif.ru.

Специалисты ФСБ изъяли взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с украинскими спецслужбами, передает НСН.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный сотрудничает со следствием.

Ранее в этот день взрывное устройство с поражающими элементами сработало у главного входа на Рижский рынок в Мелитополе, пострадавших нет, передает RT.

Взрыв прозвучал около 6:20 на проспекте 50-летия Победы, у главного входа на Центральный городской рынок. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Оно могло использоваться для запугивания населения города, пишет REGNUM. Осколками немного была посечена торговая точка.

Ранее, 8 октября, теракт, который украинские боевики планировали совершить в отделении банка ПСБ в центре Херсона, был предотвращен российскими спецслужбами. Теракт удалось предотвратить благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников.

В тот же день в городе Скадовск Херсонской области сотрудники спецслужб предотвратили теракт, обезвредив взрывное устройство рядом с административным зданием. Мощность взрывного устройства составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте.