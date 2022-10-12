Захарова осудила Запад за двойные стандарты в вопросе теракта на Крымском мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 октября указала, что Запад в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты — теперь в ситуации с терактом на Крымском мосту, организованном украинскими спецслужбами.

Она отметила, что действия Киева выходят не только за рамки международного права, но и понятия о поведении цивилизованного государства.

«Казалось бы, как можно находить слова оправдания для такого? <….> Оказывается, можно. Ну, если очень хочется и если речь идёт о марионеточном режиме <...> В конце концов, закрывали же западные деятели, на словах пекущиеся о правах человека, глаза на убийства сотен и тысяч ни в чем не повинных, кроме желания говорить на русском языке и называть себя русскими, людей в Донбассе на протяжении 8 лет», — написал она в Telegram-канале.

Далее Захарова указала, что в руководстве ОБСЕ воздержались от комментариев о взрыве на Крымском мосту, а с оправданием теракта выступили представительства ФРГ, Латвии и Литвы при ОБСЕ.

«В то же время законная реакция нашей страны на террористические атаки окончательно потерявшего последние остатки разума и совести режима в Киеве вызвала немедленное «осуждение» со стороны коллективного Запада и организаций, находящихся под его влиянием», — отметила Захарова.



В ООН, по ее словам, также ушли от прямого ответа на вопросы о взрыве на Крымском мосту и не выступили с однозначной позицией, что, как указала Захарова, является примером практики двойных стандартов.

«В целом, конечно, ничего нового. Запад своими же руками подрывает остатки доверия, заодно занимаясь варварским демонтажом европейских и международных институтов, десятилетиями служивших площадками для поисков компромиссов и дипломатии», — резюмировала она.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин на совещании с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

В ответ на это ВС России нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре в украинских городах. По отчетам Минобороны, все заявленные цели были достигнуты.

12 октября в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту выступили Главное управление разведки минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Задержаны восемь человек, среди которых граждане РФ, Украины, Армении.