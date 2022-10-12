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В Запорожской области началась выдача российских номеров в ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выдача российских номеров в ГИБДД началась в Запорожской области, передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По словам журналиста, уже выдано порядка 1500 номеров с российским флагом. Он отметил, что в отделение ГИБДД нет очередей, водители приезжают по приглашению.

Сообщается, что каждый день в МРЭО Мелитополя приходят десятки водителей. Люди меняют украинские права на российские и регистрируют автомобили.

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«В один день у нас было 50 человек. Людей очень много. Очень хотят получать эти документы. Мы стараемся не создавать здесь ажиотажа», — рассказал начальник МРЭО Запорожской области Марьян Блажевский.

Кроме того, для тех, кто только собирается получить водительское удостоверение, открыли отдельную экзаменационную аудиторию, где будут проходить тесты на знание ПДД.

Как рассказал один из водителей, замена прав на удостоверения российского образца не занимает много времени и абсолютно бесплатна.

«Приехал. Быстренько оформили. Я на всё это потратил один час. Машину, прицеп оформил и права. А раньше хорошо, если в 3–4 дня уложусь. А про деньги я вообще молчу», — поделился водитель Сергей.

Корреспондент отметил, что сайт «Госуслуги» в Запорожской области пока в процессе подключения, но на информационном стенде уже предлагают зарегистрироваться. При этом, по словам руководителя ведомства, система может быть запущена в течение месяца. Уточняется, что столько же времени уйдет на подготовку специального бокса, где будут регистрировать автомобили. Пока номера сверяют прямо на парковке.

Ранее, 6 октября, в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России рассказали «Известиям» о порядке оформления гражданства РФ для жителей новых регионов страны. Уточняется, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав Российской Федерации признаются гражданами России. При этом для получения российского паспорта следует подать заявление и принести присягу гражданина РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

До этого, 3 октября, Госдума приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав новых регионов. Помимо пунктов об обеспечении российского гражданства для жителей освобожденных территорий, в документах предусмотрены гарантии по осуществлению трудовой деятельности. Также будут действительны их документы об образовании, свидетельства о регистрации браков, стаж трудовой деятельности, закрепленный в трудовых книжках, а также право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

С 23 по 27 сентября в четырех регионах прошли референдумы по вхождению в состав РФ. Согласно результатам голосования, большинство жителей освобожденных территорий сделали свой выбор в пользу России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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