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Жителям новых регионов России разъяснили порядок получения гражданства

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве рассказали «Известиям» о порядке оформления гражданства РФ для жителей новых регионов страны.

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Так, желающим получить гражданство РФ в Москве необходимо обратиться в районный отдел МВД по вопросам миграции по месту пребывания. Телефоны и графики работ ОМВД РФ по районам города Москвы можно найти на официальном сайте 77.мвд.рф.

Как ранее уточнили в Госдуме, жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей со дня принятия новых регионов в состав Российской Федерации признаются гражданами России. При этом для получения российского паспорта следует подать заявление и принести присягу гражданина РФ.

Желающие сохранить имеющееся гражданство должны заявить об этом в течение месяца. В постановлении Конституционного суда подчеркивается, что договор о принятии в состав России новых территорий не принуждает к отказу от имеющегося гражданства и гарантирует приобретение гражданства РФ в случае желания.

Выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, также в течение месяца должны определиться, хотят ли они поменять гражданство.

При этом граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на указанных территориях, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Список необходимых документов указан на сайте ГУ МВД России по Москве.

Он включает: документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, ЛНР и ДНР, или отсутствие гражданства, с отметкой о регистрации по месту жительства на указанных территориях; документ о смене ФИО; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ. Также требуется перевод на русский язык всех прилагаемых к заявлению документов, выполненных не на русском языке.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

3 октября Госдума приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав новых регионов. Помимо пунктов об обеспечении российского гражданства для жителей освобожденных территорий, в документах предусмотрены гарантии по осуществлению трудовой деятельности. Также будут действительны их документы об образовании, свидетельства о регистрации браков, стаж трудовой деятельности, закрепленный в трудовых книжках, а также право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

С 23 по 27 сентября в четырех регионах прошли референдумы по вхождению в состав РФ. Согласно результатам голосования, большинство жителей освобожденных территорий сделали свой выбор в пользу России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Это решение было принято из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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