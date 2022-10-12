В ГД предложили давать жилье мобилизованным без очереди

Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, хотят без очереди выдавать жилье. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила «Известиям» председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья, или если его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы, рассказала парламентарий.

«Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях», — считает Галина Хованская.

Согласно решению президента России Владимира Путина, на добровольцев и граждан, подпавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих и соответствующие ему льготы, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные — из муниципальных бюджетов. Сегодня нет единого органа, который бы занимался координацией предоставления квартир по таким программам, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

«Было бы правильно объединить всех участвующих в СВО в единую группу, право на жилье для которой реализовывалось бы из средств федерального бюджета», — считает Светлана Разворотнева.

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