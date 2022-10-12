Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье
Мир
Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках»
Мир
Президент ОАЭ заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ
Мир
Глава МО Украины сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане
Мир
Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП
Мир
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Мир
Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Мир
Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике
Мир
Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы
Мир
В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев
Мир
Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества

В ГД предложили давать жилье мобилизованным без очереди

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, хотят без очереди выдавать жилье. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила «Известиям» председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

Счет побери: мобилизованным хотят погасить долги за ЖКУ
Каким еще категориям граждан планируют списать задолженность за коммуналку

Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья, или если его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы, рассказала парламентарий.

«Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях», — считает Галина Хованская.

Согласно решению президента России Владимира Путина, на добровольцев и граждан, подпавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих и соответствующие ему льготы, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные — из муниципальных бюджетов. Сегодня нет единого органа, который бы занимался координацией предоставления квартир по таким программам, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

«Было бы правильно объединить всех участвующих в СВО в единую группу, право на жилье для которой реализовывалось бы из средств федерального бюджета», — считает Светлана Разворотнева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдать в строй: мобилизованным предложили давать жилье без очереди

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022