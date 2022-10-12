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Лавров сообщил главе МИД Венесуэлы о присоединении новых регионов к РФ

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу МИД Венесуэлы Карлоса Фариа о вхождении четырех новых регионов в состав РФ. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

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«С российской стороны даны необходимые разъяснения в связи с состоявшимся принятием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации в соответствии с реализованным правом этих регионов на самоопределение», — говорится в заявлении МИД.

Также подчеркивается, что в ходе встречи Лавров и Фариа позитивно оценили «развитие политического диалога», обсудили ход реализации совместных проектов и договорились об укреплении двусторонних связей между Россией и Венесуэлой в различных сферах.

Кроме того, министры единогласно осудили использование односторонних мер для вмешательства в политику суверенных государств. В свою очередь глава МИД России заявил о поддержке усилий боливарианских властей по укреплению политической и экономической стабильности в стране.

По итогам встречи российская сторона подтвердила намерение сотрудничать со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна «в конструктивном ключе, на основе обоюдовыгодного сопряжения интересов».

Ранее, 26 сентября, Карлос Фариа раскритиковал введение потолка цен на нефть из РФ и отметил, что такое решение «ударит бумерангом» инициаторам. Министр объяснил, что сегодня цены находятся под контролем благодаря договоренностям ОПЕК+, которые стараются не навредить нефтедобывающим странам и странам-импортерам.

1 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовности поставлять России мясо и продукты из молока буйволов.

До этого, 25 августа стало известно, что в октябре будут запущены прямые авиарейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море для укрепления российского и венесуэльского туризма.

14 июля в посольстве РФ в Венесуэле указали на развитие военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом. По словам дипломатов, Венесуэла — надежный партнер РФ в латиноамериканском регионе, а отношения между странами «не подвержены влиянию политической конъюнктуры».

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