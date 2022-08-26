Прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море стартуют с октября

Прямые авиарейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море будут запущены с 1 октября для укрепления российского и венесуэльского туризма, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 25 августа.

«С первого октября по 31 декабря сюда приедут более 100 тыс. туристов. Российский туризм набирает обороты. Добро пожаловать в Венесуэлу», — цитирует президента Мадуро телеканал VTV.

Авиакомпания будет обслуживать пять рейсов в неделю с 440 туристов на борту из Москвы в Венесуэлу. Пока авиакомпания Conviasa выполняет один рейс Москва — Каракас в 12 дней. Перелет длится порядка 20 часов с учетом технической остановки в Тегеране.

В июле авиакомпания Conviasa сообщала, что увеличит частоту регулярных рейсов из аэропорта Внуково в Каракас (Венесуэла). Полеты будут выполняться еженедельно на широкофюзеляжных воздушных судах типа А-340-600.

Кроме того, посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в августе заявил, что прямые авиарейсы из России на Кубу и обратно могут возобновиться зимой этого года. Также ожидается, что в конце этого года на территории острова появится возможность оплачивать покупки и услуги картами «Мир».