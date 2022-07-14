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В посольстве РФ в Венесуэле рассказали о состоянии военного сотрудничества

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Каракасом развивается в соответствии с ранее согласованными планами. Об этом в четверг, 14 июля, рассказали «Известиям» в посольстве России в Венесуэле.

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«В Венесуэле продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники», — отметила пресс-секретарь российской дипмиссии Алина Иванова.

Кроме того, она подчеркнула, что Венесуэла — надежный партнер РФ и друг в латиноамериканском регионе, а отношения между странами «не подвержены влиянию политической конъюнктуры».

При этом, по словам Иванова, текущая ситуация в мире способствует укреплению сотрудничества и открывает новые возможности для развития двусторонних проектов в различных областях, включая торгово-экономическую, финансовую, военно-техническую, а также сферу здравоохранения и образования.

26 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа тему развития сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил (ВС) России в странах Латинской Америки ответил, что в контексте нынешней ситуации вокруг Украины Россия думает о своей безопасности.

8 июня президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. Согласно указу, военные РФ могут участвовать в учениях, быть задействованы в поиске и спасении людей при природных катастрофах и чрезвычайных ситуациях, а также в учениях по борьбе с преступностью на море.

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