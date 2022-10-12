В новостройках заметно выросло число кладовок

Застройщики жилья комфорт и бизнес-класса начали увеличивать количество кладовок и келлеров в домах. Несколько лет назад на 3–4 квартиры строилась только одна кладовая, сейчас число таких помещений заметно увеличилось — до 50% в домах класса «комфорт» и до 100% в бизнес-классе, рассказали «Известиям» аналитики компании We-on Group.

«Мы видим, что зародился тренд, который из маркетингового хода превратился в реальную необходимость, — застройщики начали увеличивать количество кладовых помещений в домах», — рассказала главный архитектор компании Марина Самусенко.

По статистике, практически в каждом новом строящемся жилом комплексе есть кладовые или келлеры, сказала она.

По ее словам, установленных стандартов кладовых помещений сегодня не предусмотрено. Проектирование кладовых осуществляется зачастую на свободных цокольных этажах, на территории подземного паркинга или на этаже, рядом с квартирами, пояснила Самусенко.

Также эксперт рассказала, что средняя площадь кладовой составляет порядка 4–5 кв. м. Минимальная площадь начинается от 2 кв. м., максимальная может достигать 25 «квадратов», а в премиальном жилье это может быть 100 кв. м и более, добавила она.

В сентябре аналитики компании VSN Realty рассказали о темпах подорожания новостроек в Москве. Так, квартиры в домах комфорт-класса по итогам августа подорожали на 9% (до 266,2 тыс. рублей за 1 кв. м) и на 14% в сегменте бизнес-класса (до 402,7 тыс. рублей за кв. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.