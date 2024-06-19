ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки

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ПСБ представил в Сочи сервис цифровой ипотеки «ЗАМОК». О новом проекте на площадке форума недвижимости «Движение» рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова.

Она отметила важность поиска инновационных решений для заемщиков и девелоперов. «Сегодня участники ипотечного и строительного рынка сталкиваются с новыми экономическими вызовами, поэтому совместное обсуждение и разработка эффективных инновационных инструментов позволят поддержать потребительский спрос и увеличить темпы жилищного строительства в ближайшие годы», — сказала Подгузова.

По ее словам, новый ипотечный проект ПСБ призван решить эту задачу — сервис «ЗАМОК» позволит клиентам выбрать и приобрести жилье, воспользовавшись наиболее подходящей ипотечной программой банка и оформив заявку онлайн.

«ПСБ имеет развитую цифровую инфраструктуру и предоставляет финансовые услуги населению во всех регионах России, включая новые субъекты, где проживает более 3 млн наших сограждан. У нас есть уникальный опыт работы в части финансирования строительства и выдачи ипотеки на вновь присоединенных исторических территориях», — подчеркнула топ-менеджер банка.

Она добавила, что, используя эти преимущества, ПСБ предложит пользователям сервиса «ЗАМОК» «большой выбор из единого каталога объектов жилой недвижимости от аккредитованных банком застройщиков по всей стране».

«При разработке сервиса мы ставили целью максимально упростить и ускорить все стадии ипотечной сделки, переведя их в цифровой формат, — начиная от подачи онлайн-заявки на кредит, проверки залога и заканчивая подписанием документов цифровой подписью и электронной регистрацией сделки в Росреестре. Это удобно, безопасно и экономит время всех участников сделки», — заключила Подгузова.

В настоящее время ПСБ ведет переговоры с основными игроками рынка жилой недвижимости и уже подписал ряд соглашений о сотрудничестве в рамках проекта с несколькими застройщиками.