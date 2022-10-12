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Гинеколог перечислила определяющие возможность забеременеть гормоны

Гинеколог Фисюк перечислила гормоны, которые следует контролировать планирующим беременность женщинам
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Одной из возможных причин неудачных попыток забеременеть является гормональный сбой у женщин. О том, какие гормоны отвечают за подготовку к беременности и ее поддержание, «Известиям» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

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Она пояснила, что способность женщины к зачатию во многом определяется стабильным гормональным фоном.

«Если в гормональной системе происходит сбой, это негативно влияет на весь организм в целом, не только на способность к зачатию. Например, если один гормон продуцируется в недостаточном количестве, это запускает по цепочке нарушения с производством других гормонов. Эндокринная система должна быть сбалансирована. Тогда проблем с беременностью быть не должно», — указала Фисюк.

К числу важных для зачатия гинеколог отнесла фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий гормоны (ЛГ). Их слаженная работа определяет наступление беременности: обеспечивает созревание яйцеклеток и формирования фолликул, что приводит к овуляции, стимуляции выработки прогестерона и образованию желтого тела.

«Не менее важна роль прогестерона, который при успешной работе первых двух гормонов помогает сохранить беременность. Гормон пролактин участвуют во многих процессах в организме, нередко может быть повышен при стрессах и тревожности и, как результат, вызывать бесплодие. Иногда достаточно привести уровень этого гормона в норму для наступления желанной беременности», — отметила врач.

Оценить репродуктивный потенциал также поможет сдача таких анализов, как гормон антимюллеров (АМГ) и ингибин-В. Врачи используют эти показатели для постановки заключения о возможности наступления самостоятельной беременности, а также для оценки наличия в организме ряда гормональных заболеваний.

Также для планирующих беременность женщин важно, чтобы в норме были показатели таких гормонов, как тестостерон, андроген и других.

Как предупредила Фисюк, если гормональный сбой препятствует созреванию фолликула и выходу яйцеклетки (что зачастую именно и происходит при гормональном расстройстве), забеременеть будет очень сложно. При этом беременность может произойти и при гормональных нарушениях, однако в таком случае существуют риски для вынашивания.

«Если зачатие всё же произошло, то это результат естественного восстановления уровня гормонов, однако такая беременность может протекать с риском постоянного прерывания или других опасностей, в том числе и для матери будущего ребенка. Поэтому, если забеременеть долго не получается (больше года — до 35 лет и больше полугода — после 35 лет), или проявляются другие (ранние) признаки гормонального дисбаланса, стоит обратиться к врачу», — резюмировала Фисюк.

10 октября акушер-гинеколог Евгений Тажетдинов дал россиянкам советы по планированию беременности. Так, он указал на необходимость сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности, а также отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

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