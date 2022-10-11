В Совфеде разъяснили вопрос законности использования продуктов Meta

Использование продуктов Meta (признана экстремистской в РФ, внесена в перечень террористов) не будет считаться нарушением закона. Об этом во вторник, 11 октября, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей социальных сетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают», — написал он в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta.

Ранее в этот день Росфинмониторинг внес компанию Meta в перечень террористов и экстремистов.

В июне Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram (соцсети принадлежат организации Meta).

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. Тогда представитель ФСБ России попросил суд исполнить решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. Представитель Роскомнадзора тогда поддержал позицию прокурора и добавил, что неоднократно фиксировал на платформах Meta призывы к насилию в отношении россиян. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных.