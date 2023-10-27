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День инженера-механика – 2023: история и традиции праздника

30 октября в России отметят День инженера-механика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России 30 октября отмечают День инженера-механика. Эта специальность имеет огромное значение для производств по всей стране. В 2023 году праздник приходится на понедельник. «Известия» вспоминают историю и традиции профессионального торжества.

День инженера-механика – 2023: история праздника

Предпосылки появления профессии инженера в России связывают с именем Петра I, который в 1712 году поручил создать Инженерную школу, где получить специальность могли люди разных сословий.

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Однако как отдельная категория специалистов инженеры появились лишь в 1854 году при участии военного деятеля Александра Меньшикова. Под его руководством при Российском императорском флоте был создан корпус инженеров-механиков.

В 1996 году главнокомандующий Военно-морского флота РФ издал приказ о чествовании инженеров-механиков. Первоначально праздник относился лишь к специалистам флота и приходился на зиму, однако затем его объединили с торжеством для сухопутных инженеров и перенесли на осень.

День инженера-механика – 2023: традиции праздника

В знаменательный день принято поздравлять инженеров-механиков, конструкторов, проектировщиков, работников профильных заводов, а также педагогов и студентов учебных заведений по данной специальности.

Коллективы предприятий устраивают торжественные мероприятия и праздничные застолья, награждают лучших сотрудников. Некоторые заводы открывают свои двери для посетителей, рассказывают о рабочих процессах и проводят мастер-классы.

Проявляют интерес к профессии и представители СМИ. Телеканалы проводят репортажи с производства и экскурсы в историю инженерной специальности, а печатные издания публикуют статьи о празднике и интервью с именитыми механиками. Кроме того, в прессе освещают последние достижения и новинки инженерного дела.

Также 30 октября, в последнее воскресенье месяца, в России отмечают День автомобилиста. Изначально праздник задумывался как профессиональное торжество для тех, кто водит машину по долгу службы, однако стал общим для всех обладателей автомобилей.

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