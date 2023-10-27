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29 октября — День автомобилиста: кого поздравляют и как отмечают

День автомобилиста в 2023 году отмечают в России 29 октября
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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В последнее воскресенье октября российские водители отмечают свой профессиональный праздник — День автомобилиста. В 2023 году празднование выпадает на 29 октября. «Известия» рассказывают, когда появилось торжество и кого нужно поздравить в эту дату.

День автомобилиста – 2023: история праздника

Праздник относительно молодой. Он был учрежден 47 лет назад и назывался тогда День работников автомобильного транспорта. Спустя несколько лет его переименовали в День автомобилиста.

После распада Советского Союза дата и название праздника много раз менялись. В нынешнем виде он отмечается с 2012 года. Полное его название — День работников автомобильного и городского транспорта, или День автомобилиста. В народе его еще называют День шофера.

Изначально торжество появилось, чтобы подчеркнуть важность автотранспорта в экономике страны. Однако со временем идея праздника трансформировалась. В итоге сегодня его отмечают все, кто имеет водительские права и ездит на машине.

День автомобилиста – 2023: кого поздравляют

В этот день поздравления звучат в честь всех автомобилистов в России. Однако в первую очередь праздник посвящен профессиональным водителям — тем, кто водит автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовой транспорт и такси.

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Также в День автомобилиста поздравляют всех, кто занимается обслуживанием автомобилей — механиков, автослесарей, шиномонтажников. И, конечно, не забывают о работниках автопрома и профильных учебных заведений.

День автомобилиста — 2023: как отмечают

В некоторых организациях, где водители играют ключевую роль, устраивают банкеты и вручают благодарственные письма. К этому дню часто приурочены выставки ретро автомобилей и современных видов транспорта. Иногда в разных городах России устраивают масштабные автопробеги и гонки.

Так, в прошлом году в День автомобилиста состоялся автопробег по маршруту Котлас – Великий Устюг – Красавино – Котлас. В нем приняли участие 60 человек, а автоколонна состояла из 16 автомобилей.

По телевидению показывают сюжеты об истории и развитии транспорта в России. Для всех желающих организуют экскурсии в депо, а на заправках проводят акции, во время которых автомобилистам делают подарки.

День автомобилиста – 2023: интересные факты

Раньше водителями назвали совсем не тех, кто управляет транспортным средством, а руководителей и наставников. Такая формулировка, в частности, приводится в раннем словаре Ушакова.

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Другое название профессии — шофер. Оно произошло от французского chauffeur, что в переводе означает «кочегар». Это связано с тем, что двигатель предшественников современных автомобилей работал на угле. И чтобы его завести, водителям в некотором роде приходилось выступать в роли кочегаров.

Первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем появился в 1886 году в Германии. Его сконструировал немецкий инженер Карл Бенц. В том же году машины были запущенны в серийное производство, а позже образовался концерн, ныне известный как Mercedes-Benz Group.

Ранее Известия писали, как в России отмечают День машиностроителя, который приходится на начло осени.

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