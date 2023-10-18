Прохладный случай: как подготовить автомобиль к заморозкам

Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что автомобилистам нужно торопиться с подготовкой своих машин к зиме. Уже со среды, 18 октября, на дорогах центральных регионов России может наблюдаться гололед — наравне с постоянными осадками ожидается похолодание и ночные заморозки. Эксперты считают, что несмотря на высокий уровень автономности современных автомобилей, некоторые вещи все же стоит продумать. В частности, проверить аккумулятор или заменить щетки стеклоочистителей. О том, на что стоит обратить внимание при подготовке транспортных средств к холодам в первую очередь — в материале «Известий».

Скользкая ситуация

Подготовка автомобиля к зимнему сезону начинается со смены летних шин на зимние, напомнил технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. Причем «переобуть» нужно все четыре колеса.

— Некоторые водители в попытках сэкономить могут на одну ось автомобиля установить зимние колеса, а на другой оставить летние, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Это крайне неверный подход, так как поведение автомобиля в этом случае становится непредсказуемым. Представьте, что человек наденет на одну ногу зимний ботинок, а на другую — кроссовок.

Есть несколько видов зимних шин — фрикционные (резина на «липучке») и шипованные. Разница между ними не столь принципиальна, рассказал «Известиям» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Самое главное, чтобы шины были по сезону. Хотя некоторые различия между типами резины есть, но заметны они в большей степени только опытным водителям, — отметил он. — К примеру, если человек планирует ездить большую часть времени в городских условиях, то подойдут фрикционные шины, а для маршрутов, которые проходят в условиях бездорожья — шипованные.

Ранее «Известия» писали о том, что средний чек на зимние шины вырос на 8-12% по сравнению с прошлым годом. Но в попытках сэкономить на «переобувании» важно знать, что срок службы резины составляет пять лет после чего она теряет свои свойства, напомнил руководитель Центра испытаний ФГУП НАМИ, доктор технических наук Денис Загарин.

Подайте ток

Необходимо заранее проверить и состояние аккумулятора в автомобиле. Если после лета агрегат в плохом состоянии, то лучше не испытывать судьбу и поменять его, считает Денис Загарин.

— Следует проверить уровень электролита в аккумуляторе, убедиться в том, что клеммы — зажим для соединения электрических проводов с машиной, — не окислены и на них нет загрязнений, — отметил Алексей Рузанов.

Эксперт добавил, что стоит проверить и технические жидкости. Сегодня, как правило, автомобилисты заливают в мотор всесезонные масла. Но даже они имеют разную степень вязкости. Для Сибири зимой рекомендуется масло с индексом 0W или 5W, однако не подойдет 10W50, которое часто выбирают в европейских и южных регионах страны.

— Масло меняют каждые 10 тыс. километров пробега, но условия эксплуатации автомобиля в зимний сезон сложные, — Алексей Рузанов. — Частые запуски мотора на прогрев, езда на короткие расстояния, городской режим эксплуатации, стояние в пробках: все это приводит к сокращению ресурса масла и даже образованию отложений.

Кроме того, вместе с заменой жидкости необходимо менять фильтр, добавил он.

Не стоит забывать, что в холодное время года все «болячки» транспортного средства, которые не были заблаговременно отремонтированы, обострятся, — отметил Денис Загарин. — Стоит подкрасить сколы на кузове, если они есть и уделить внимание подвеске.

Эксперты сходятся во мнении, что для подготовки к зиме необходимо обращаться на станции техобслуживания вне зависимости от опыта и знаний.

Мелочь, а приятно

При подготовке к зиме также нельзя забывать про инструменты для самостоятельной чистки машины от снега — это скребки, щетки, запасы незамерзайки и, если позволяет запас багажника, — небольшую лопату, отметил Денис Загарин.

— В городских условиях вероятность попасть в сугроб крайне мала, но все же небольшая саперная лопата не помешает, — отметил эксперт. — Возвращаясь к вопросу с аккумулятором, то обязательно стоит положить в машину провода прикуривания (проводя для зарядки аккумулятора), это поможет в случае, если агрегат разрядился у своего автомобиля, а так же поможет выручить другого водителя, попавшего в такую же ситуацию.

Эксперт добавил: чтобы не возникло проблем с открытием машины, необходимо смазать двери и замки, а также заменить щетки стеклоочистителей.

С этими советами согласен и член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

— Всем водителям советую приобрести силиконовую смазку и обработать ей уплотнитель дверей и места куда она примыкает. Жидкость не оставляет никаких следов, но спасает от примерзания, — рассказал «Известиям» эксперт.

Петр Шкуматов подчеркнул, что зимой, кроме технической подготовки автомобиля, необходимо помнить об особенностях вождения. Во-первых, следует сократить количество перестроений на дороге, так как тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается и другие машины могут просто не успеть среагировать на маневр.

— Во-вторых, зимой любой маневр должен сопровождаться включением поворотников. Это делается для того, чтобы заранее подготовить участников движения к перестроению, — отметил Петр Шкуматов. — И здесь важно сказать, что если человек видит сигнал, то лучше затормозить и пропустить другую машину, не важно есть преимущество или нет, надо уступать друг другу для того, чтобы избегать ДТП.

Эксперт добавил, что также надо помнить про скоростной режим и соблюдение дистанции между машинами.