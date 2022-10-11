Жительница Омской области отдала мошенникам 1,4 млн рублей

Полиция в Омской области проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина перевела злоумышленникам накопления и оформила кредит на общую сумму 1,4 млн рублей.

По словам жительницы села Троицкого, собеседники по телефону представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что по счетам потерпевшей якобы проходят сомнительные транзакции. Мошенники убедили женщину выполнить определенные инструкции.

Сначала омичка перевела на «безопасные счета» собственные сбережения в размере 900 тыс. рублей, пишет ИА «Омскрегион». Затем потерпевшая отправилась в банк и оформила кредит на 500 тыс. рублей. По инструкции мошенников женщина снимала все происходящее в финансовом учреждении на камеру телефона. После оформления кредита омичка перечислила на «безопасный счет» 500 тыс. рублей.

В Тверской области 60-летний местный житель лишился больше 6 млн рублей после телефонного разговора с мошенником. Мужчина поверил, что его сбережения находятся под угрозой, и перевел средства на «безопасный счет».