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Житель Тверской области лишился 6 млн рублей после разговора с мошенником

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В Тверской области 6-летний местный житель лишился больше 6 млн рублей после телефонного разговора с мошенником. Об этом в пятницу, 7 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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Мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что сбережения потерпевшего якобы находятся под угрозой, а для того, чтобы их спасти, нужно перевести средства на «безопасный» счет. Также мошенник убедил мужчину взять кредит.

Потерпевший оформил заем на сумму более 3,5 млн рублей. Эти деньги вместе со своими сбережениями он перевел на указанные счета. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила более 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

В Московской области ранее полицейские задержали женщину, которая получила от пенсионерки свыше 1 млн рублей за «снятие порчи». Подозреваемая представилась целительницей и заявила, что с сыном потерпевшей может произойти беда. Для «защиты» она предложила выполнить ритуал с накоплениями пенсионерки. Злоумышленница подменила настоящие купюры простой бумагой.

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