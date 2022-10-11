В ДНР предварительно одобрили преобразования на территории «Азовстали»

Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) предварительно одобрило создание на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе четырех видов инфраструктуры. Об этом 11 октября сообщил глава госконцерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

Речь идет, по его словам, об индустриальном парке, промпарке, экопарке и транспортного-логистическом центре.

«На сегодняшний день для нас наиболее значимым инвестпроектом является комплексное освоение территории бывшего завода «Азовсталь». Мы уже приступили к анализу данной площадки, площадка составляет 1 тыс. 68 га. Мы предложили и получили предварительное одобрение от правительства [ДНР] на создание четырех различных видов инфраструктуры внутри данной площадки», — цитирует ТАСС Шпиленко.

На прошлой неделе премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявлял, что территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин также рассказывал, что на территории «Азовстали» создадут технопарк с элементами благоустройства.

В мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь». Тогда сообщалось, что предприятие восстановлению не подлежит.

Донецкая Народная Республика по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября, вошла в состав Российской Федерации.