Территорию «Азовстали» преобразуют в индустриальный парк до 2035 года

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк, сообщил 5 октября премьер Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

«В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности», — заявил Хоценко в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящее время продолжается обследование и разминирование территории завода.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также рассказывал, что на территории «Азовсталь» создадут технопарк с элементами благоустройства.

26 сентября Хуснуллин заявил, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден на ближайшие три года.

В августе глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Мариуполе за два года построят более 600 тыс. кв. м недвижимости.

20 мая Минобороны России отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь». Отмечалось, что завод восстановлению не подлежит.