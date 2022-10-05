Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Участники Открытых киберспортивных игр поборются за главный приз
Общество
СК РФ приступил к созданию следственных органов в новых регионах
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В Запорожской области сообщили о планах Киева затопить АЭС в Энергодаре
Спорт
В РФС увидели политику в участии Украины в заявке на проведение ЧМ-2030
Мир
Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года
Экономика
Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Мир
Аналитик уличил Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к РФ
Туризм
Ростуризм анонсировал запуск круизного судоходства на Каспийском море
Мир
Болгария временно вывела из-под санкций ЕС поставщиков топлива из России
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы

Территорию «Азовстали» преобразуют в индустриальный парк до 2035 года

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк, сообщил 5 октября премьер Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Промзона отчуждения: что осталось от «Азовстали» после месяца боев
Корреспондент «Известий» исследовал катакомбы комбината, в которых скрывались украинские формирования

«В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности», — заявил Хоценко в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящее время продолжается обследование и разминирование территории завода.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также рассказывал, что на территории «Азовсталь» создадут технопарк с элементами благоустройства.

26 сентября Хуснуллин заявил, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден на ближайшие три года.

В августе глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Мариуполе за два года построят более 600 тыс. кв. м недвижимости.

20 мая Минобороны России отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь». Отмечалось, что завод восстановлению не подлежит.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022