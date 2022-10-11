Глава МЭА не исключил проблемы с газом в Европе к концу 2023 года

Страны Евросоюза (ЕС) могут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года. Об этом во вторник, 11 октября, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«По нашим оценкам, к февралю 2023 года заполненность хранилищ снизится с 90% до 25–20%. Поэтому вопрос заключается в том, как будет действовать Европа в 2023 году, чтобы снова заполнить их на 80–90%, чтобы встретить зиму 2023–2024 гг. В этом году газ, по-прежнему поступающий из России, также способствовал увеличению запасов. Кроме того, Китай, который является крупнейшим импортером сжиженного газа, в 2022 году купил меньше, чем ожидалось, поскольку в его экономике произошел спад», — сказал он в интервью газете La Repubblica.

По его словам, в отсутствие значительных и неожиданных перебоев с поставками европейские страны должны пережить февраль или март, используя запасы, объемы которых достигли примерно 90%.

Также глава МЭА указал, что решение о введении потолка цен на электроэнергию требует большого внимания к динамике цен. Как отметил Бирол, с одной стороны, нужно сохранять их на низком уровне, чтобы защитить потребителей и компании, с другой — они не могут быть слишком низкими, так как Европа рискует перестать быть конкурентоспособным покупателем сжиженного природного газа на международных рынках. Бирол считает, что поиск баланса между этими двумя потребностями объясняет европейский тупик.

Согласно материалам Института проблем энергетики, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся. По мнению аналитиков, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

Ранее Фатих Бирол заявил, что Европе хватит запасов газа на зиму, однако настоящие трудности начнутся в феврале или марте. По его словам, именно в это время придется вновь заполнять хранилища, которые после зимы будут заполнены на 25–30%.

4 октября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса, что сказывается и на ценах.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. По словам директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко, на стоимость мог повлиять процесс изменения цепочек поставок, энергосбережение, нахождение новых поставщиков.

Накануне в МЭА предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа (СПГ).

В отчете агентства сообщается, что европейским странам необходимо снизить потребление газа на 9–13% для того, чтобы за время отопительного сезона полностью не истратить запасы в хранилищах в случае полной остановки поставок из России с 1 ноября.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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