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Эксперты предсказали последствия для IT-рынка от санкций ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Европейский союз ввел запрет на предоставление России консультационных услуг в области IT, в частности, ограничения могут затронуть компании, которые релоцировались в Европу. На что повлияют очередные запреты и по каким направлениям IT-отрасль остается импортозависимой — разбирались «Известия».

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Восьмой пакет санкций ЕС устанавливает запрет России услуги по IT-консультированию. Любые искусственные ограничения в экономике несут негативные последствия, однако с новыми санкциями ситуация на рынке кардинально не меняется, считает директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.

Тем не менее эксперты выделяют несколько потенциальных жертв очередных ограничений. В первую очередь восьмой пакет санкций — это серьезная проблема для тех IT-компаний, которые релоцировались в ЕС из РФ и продолжили обслуживать российские компании и их клиентов.

Как объяснил генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров, непонятно, как поведут себя провайдеры облачных услуг.

«Если сервисы, оказываемые ими, тоже попадают под санкции, или компании решат подстраховаться, это серьезно увеличит нагрузку на все остальные компании, пользующиеся таким сервисами. Эта ситуация, возможно, приведет к некоторому ажиотажу, когда все массово будут переходить на российские платформы», — отметил он.

Новые санкции запрещают консалтинг не только в отношении российских правительственных органов, но и любых юридических и физических лиц, имеющих российское резидентство, подчеркнул управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян.

«На российском рынке очень много локальных компаний, которые давно и успешно оказывают подобные услуги. Причем есть игроки, которые долгое время занимались внедрением и сопровождением иностранных решений и, по нашим данным, не испытывают серьезного дискомфорта или оттока клиентов», — добавил специалист Artezio.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Власть совета: как новые санкции скажутся на IT-рынке

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