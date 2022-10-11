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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность без осадков и до 13 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей во вторник, 11 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +11…+13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1... +1.

Также ожидается ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать в Москве с вечера вторника, до утра среды.

Также в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе с «Известиями», что на предстоящей неделе в Москве будет замечательная погода с температурой до +12 градусов, при этом в ночные часы возможны заморозки.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9–10 градусов днем и до 0…-2 градусов в ночное время.

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