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Синоптики предупредили о тумане в столичном регионе в ночь на 12 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать в Москве с вечера вторника, до утра среды. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 10 октября.

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«Местами туман. Период предупреждения с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе с «Известиями», что на предстоящей неделе в Москве будет замечательная погода с температурой до +12 градусов, при этом в ночные часы возможны заморозки.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9...+10 градусов днем и до 0…–2 градусов в ночное время. При этом он уточнил, что погода будет светлой, сухой и солнечной, а золотая осень в регионе задержится, сообщается на сайте kp.ru.

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