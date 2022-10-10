Синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках в Москве и области

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9–10 градусов днем и до 0…-2 градусов в ночное время.

В беседе с ТАСС в понедельник, 10 октября, он отметил, что, погода будет светлой, сухой и солнечной, а золотая осень в регионе задержится.

По словам Вильфанда, температура снизится примерно на 4–5 градусов. Максимальные показатели в понедельник составят от +10 до +13 градусов, в среду столбики термометров покажут +10…+11 градусов, с четверга по субботу — +9…+10 градусов.

Помимо этого, со вторника, 11 октября, в течение недели ночная температура составит от 0 до 5 градусов в Москве, а также до -2 градусов в Московской области, пишет «Москва 24».

Синоптик добавил, что в течение недели в столице будет стоять «антициклональная погода», то есть «золотая осень продолжится, но в более холодном исполнении».

В следующие выходные Москву и Подмосковье ждут дожди с последующим понижением температурного режима, отмечает телеканал «360».

В понедельник, 10 октября, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до +12 градусов. В Московской области синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов тепла в дневное время.

9 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой», отмечает агентство городских новостей «Москва». Тишковец добавил, что автомобилисты пока могу не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант.

В целом на неделе, по словам специалиста, в Московском регионе ожидается переменная облачность, солнце. Будет преимущественно без дождей, пишет РИАМО.

Также 9 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что сухая и преимущественно солнечная погода сохранится всю неделю, в том числе и в выходные дни, то есть как минимум до 16 октября.

7 октября заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также предупредил о похолодании в столичном регионе на этой неделе. По его словам, в ночь на вторник, 11 октября, в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до ноля градусов и даже уйти в небольшой минус, пишет НСН.