Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Мир
Американские законодатели предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил критикующим его встречу с Лавровым о тепле в их домах
Мир
WP назвала решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи помощью России
Происшествия
Автомобиль сбил водителя самоката на переходе в Москве
Мир
Эрдоган предупредил о значительных трудностях для ЕС при ограничении поставок газа
Армия
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Армия
Украинские атаки отбиты на всех направлениях
Общество
Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов
Экономика
Европе предрекли нехватку газа на зиму
Мир
В Нигерии из-за опрокидывания лодки погибли более 70 человек
Армия
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ
Сюжет:

Синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках в Москве и области

Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание и заморозки в Москве и Подмосковье
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9–10 градусов днем и до 0…-2 градусов в ночное время.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

В беседе с ТАСС в понедельник, 10 октября, он отметил, что, погода будет светлой, сухой и солнечной, а золотая осень в регионе задержится.

По словам Вильфанда, температура снизится примерно на 4–5 градусов. Максимальные показатели в понедельник составят от +10 до +13 градусов, в среду столбики термометров покажут +10…+11 градусов, с четверга по субботу — +9…+10 градусов.

Помимо этого, со вторника, 11 октября, в течение недели ночная температура составит от 0 до 5 градусов в Москве, а также до -2 градусов в Московской области, пишет «Москва 24».

Синоптик добавил, что в течение недели в столице будет стоять «антициклональная погода», то есть «золотая осень продолжится, но в более холодном исполнении».

В следующие выходные Москву и Подмосковье ждут дожди с последующим понижением температурного режима, отмечает телеканал «360».

В понедельник, 10 октября, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до +12 градусов. В Московской области синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов тепла в дневное время.

9 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой», отмечает агентство городских новостей «Москва». Тишковец добавил, что автомобилисты пока могу не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант.

В целом на неделе, по словам специалиста, в Московском регионе ожидается переменная облачность, солнце. Будет преимущественно без дождей, пишет РИАМО.

Также 9 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что сухая и преимущественно солнечная погода сохранится всю неделю, в том числе и в выходные дни, то есть как минимум до 16 октября.

7 октября заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также предупредил о похолодании в столичном регионе на этой неделе. По его словам, в ночь на вторник, 11 октября, в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до ноля градусов и даже уйти в небольшой минус, пишет НСН.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022