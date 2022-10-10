Москвичам пообещали позднее бабье лето на этой неделе

На предстоящей неделе в Москве будет замечательная погода с температурой до +12 градусов, при этом в ночные часы возможны заморозки. Об этом в беседе с «Известиями» 10 октября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Характер погодных условий будет определять антициклон. Это означает, что облаков на небосклоне будет минимальное количество. Осадков до конца недели, включая выходные дни, не ожидается. Погода будет солнечной», — отметил он.

По словам специалиста, во вторник столбик термометров в Москве поднимется до +12 градусов, а во второй половине недели будет от +8 до +10. Это связано с тем, что воздух будет поступать с севера.

«В ночные часы даже возможны заморозки на почве. Ночью будет до -2 в Московской области. В столице ночью до нуля. Ветер будет слабый. Такой вот период золотой осени, иногда его называют поздним бабьим летом. По-настоящему погожая осенняя погода ожидается», — рассказал он.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание до +9–10 градусов днем и до 0…-2 градусов в ночное время. При этом он уточнил, что погода будет светлой, сухой и солнечной, а золотая осень в регионе задержится.