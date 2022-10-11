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В ГД предложили выплаты мобилизованным для погашения долгов за ЖКУ
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В ГД предложили выплаты мобилизованным для погашения долгов за ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект об изменениях в ст. 159 Жилищного кодекса РФ. Поправки вводят единовременную выплату для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги и платы за капремонт некоторым категориям граждан, рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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В частности, это касается подпавших под частичную мобилизацию и добровольцев, следует из пояснительной записки к документу, с которым ознакомились «Известия». Выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов, сказано в документе.

Мера может быть распространена и на людей, попавших в сложную жизненную ситуацию — например, потерявших работоспособность или кормильца, рассказала Светлана Разворотнева.

Сегодня субсидии на оплату ЖКУ не положены людям, у которых уже есть задолженность за коммуналку, напомнила она. «Известия» направили запрос в Минстрой.

«Речь идет о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно», — сказала парламентарий.

Исходить нужно не из заработка, который должны получать мобилизованные, а из того, что люди, рискуя своей жизнью в интересах жителей всего государства, оставили дома, свои семьи, родственников, подчеркнул член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Из-за уже имеющихся долгов, например, семьи не смогут получить субсидии на оплату коммуналки, и это несправедливо, добавил он.

Сейчас сложно оценить точную стоимость подобных мер поддержки, сказал независимый эксперт по ЖКХ Егор Клопенко. Если считать совсем приблизительно, то можно ориентироваться на 1% от общей суммы задолженности граждан за ЖКХ, а это около 7–8 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет побери: мобилизованным хотят погасить долги за ЖКУ

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