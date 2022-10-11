«Важно будет показать себя в матчах с «Зенитом», ЦСКА, УНИКСом»

Московский клуб МБА, полностью составленный из российских баскетболистов, стал главным открытием старта сезона Единой лиги ВТБ. Новичок турнира в первом матче довольно уверенно обыграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре, а затем разгромил на выезде «Астану» с разницей +34. Многие российские молодые игроки здорово показали себя, но особенно запомнился Даниил Касаткин. В игре с «Локо» 23-летний защитник набрал 5 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата, а с казахстанским клубом в активе москвича 18 очков и попадание в символическую пятерку недели. В интервью «Известиям» форвард рассказал о причинах уверенного начала сезона, учебе в Университете штата Пенсильвания, увлечении американским футболом и невероятном таланте Егора Демина, выступающего за юношескую команду мадридского «Реала».

— Мало кто ожидал, что концепция русской команды без легионеров сработает, но пока МБА выглядите очень уверенно. Помогает, что вы собрались раньше других команд Единой лиги, сыграли этим составом на Спартакиаде?

— То, что собрались раньше всех, безусловно, важный фактор. 29 июля у нас уже был медосмотр, а начали работать с 1 августа. Фундамент по физической подготовке, командной, технической работе заложен приличный. Плюс все ребята очень мотивированы. Многие не получали игровое время в других клубах Единой лиги, другие, в том числе и я, поднялись из Суперлиги. Нам не терпится себя показать. Думаю, благодаря двум этим вещам удалось так хорошо начать.

— Мощная физическая подготовка действительно бросилась в глаза. Особенно в игре с «Локомотивом». Это заслуга тренеров по физподготовке Дениса Лутикова и Василия Прокофьева?

— В целом могу сказать, что у нас отличный тренерский штаб, где между специалистами отличная координация. Все понимают, что физические кондиции — это настолько же важно, как и тактическая работа. Поэтому всё межсезонье мы имели круглосуточный доступ в тренажерный зал, делали много силовых упражнений. Нагрузка была приличная, но игроки нормально ее воспринимали. Так как все упражнения интересные, разнообразные, где-то даже неординарные.

— То есть не зря говорят, что Лутиков и Прокофьев тренеры новой формации?

— Безусловно. Вообще в последнее время в России появилось много специалистов, которые много учатся, перенимают лучшие практики у иностранных коллег, внедряют все новейшие технологии и разработки. Если еще пять-семь лет назад тренеры постеснялись бы дать такие упражнения, то сейчас ребята сначала пробуют всё на себе, а самое лучшее дают нам.

— Могли бы привести один пример для понимания? Упражнение, которое удивило?

— Например, Василий использует много упражнений на реакцию. Может поставить на приличном расстоянии телефон, который будет мигать разными сигналами. И в зависимости от цвета тебе надо принять то или иное решение.

— Ваш главный тренер Василий Карасев был одним из лучших разыгрывающих европейском баскетболе в 1990-е. Проводит ли он с вами индивидуальные беседы, старается донести какие-то нюансы?

— Да, Василий Николаевич очень часто после тренировки оставляет игроков задней линии, старается дать индивидуальную подсказки. Это больше касается не технических моментов, а контроля игры, принятия решений, понимания баскетбола на взрослом уровне. Плюс тренерский штаб часто разбирает с нами видео. Один из помощников главного тренера может отозвать тебя буквально на пять минут и показать нарезку из трех-четырех эпизодов, в которых ты мог сыграть иначе и помочь команде. Такие моменты очень помогают расти.

— В составе МБА 17 человек. Приходится конкурировать даже за место в заявке на матч?

— Да, конкуренция очень высокая. Тоже удивился, когда подписали 17 человек. Не понимал, как всё будет работать. Сейчас же пришло осознание, что сезон будет длинным, много игр. А когда идет интенсивная подготовка, то микротравм, к сожалению, не избежать. Если в лазарете оказываются три-четыре человека, главному тренеру приходится выбирать 12 человек уже из 13–14. У ребят, кто пока не попадал в заявку, еще будут шансы проявить себя по сезону.

— В понедельник, 10 октября, Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку недели. Вместе с вами в нее попали Швед, Барфорд, Томпкинс и Рейнольдс. Почти все игроки с большим опытом игры в Евролиге. Приятно оказаться в такой компании?

— Конечно, очень приятно. Особенно как дебютанту этой лиги. С другой стороны, понимаю, что у нас такая команда, что любой может «выстрелить» в той или иной игре. Попасть свои броски и оказаться в символической пятерке. Впереди нас ждут игры с ЦСКА, «Зенитом», УНИКСом. С командами более высокого уровня. Показать себя в них для меня будет гораздо важнее.

— Вы говорили, что любите смотреть Евролигу. Этот сезон не станет исключением, учитывая отсутствие российских клубов?

— До этого я каждый год покупал подписку на сезон, но в этот раз это невозможно сделать с российской банковской картой. Надо будет попросить кого-то из знакомых. Первый тур регулярки посмотрел по стримам в интернете. В этом сезоне из-за отсутствия русских клубов многие команды провели очень мощную селекцию. «Монако», «Милан», «Анадолу» превратились в суперкоманды на бумаге. Будет очень интересно.

— За кем будете следить персонально?

— Очень нравятся Эли Окобо из «Монако» и, конечно, Василие Мицич. Мой любимый баскетболист в Европе. Вообще нравятся высокие игроки, действующие на позиции первого-второго номера.

— Если выбирать между матчами Евролиги и НБА, то на чем вы остановитесь?

— Я такого мнения, что НБА — это классно, но до старта плей-офф цена матча не очень высока. 82 игры в регулярке — люди просто физически не могут выдерживать столько матчей на высочайшем уровне. Поэтому если смотреть с точки зрения тактики, технического развития, то Евролига мне интереснее. Цена каждой игры более высокая. Но в плей-офф НБА уровень защиты и контакта увеличивается. И тогда я стараюсь не пропускать игры. Особенно «Далласа». Болею за них после появления Луки Дончича. Тоже высокий разыгрывающий, европеец, очень техничный.

— В это межсезонье в НБА много скандалов, особенно удивила стычка игроков «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и Джордана Пула, которая завершилась настоящей дракой со сломанным носом. Как бы вы это оценили? У вас бывали подобные эпизоды в карьере, когда партнеры дрались на паркете?

— Сегодня ехали из аэропорта с Евгением Вороновым (защитник МБА, бронзовый призер Олимпиады-2012. — «Известия») и обсуждали эту тему. Сошлись во мнении, что в США люди более чувствительно относятся к подобным вещам. Помню, когда я играл в школе Mountain Mission, меня били сзади, я отмахнулся локтем, и тренировку сразу досрочно закончили. По мне это обычный рабочий процесс. Понятно, что есть границы, которые ты переступать не можешь. Слова, которые ты не можешь сказать человеку. Но конкретно в ситуации Грина и Пула большую роль сыграло то, что это видео попало в Сеть. Иначе всё было бы намного проще. Такое случается. Баскетбол — контактный вид спорта. На мой взгляд, всё не так серьезно, как может показаться после просмотра этого видео.

— Вы упомянули Евгения Воронова. Вместе с ним в МБА выступают еще два опытных игрока: Евгений Валиев и Антон Пушков. Насколько их присутствие помогает команде? Их можно назвать играющими тренерами?

— Евгений постоянно подсказывает во время игры. И делает это не с посылом «я буду учить вас играть, как надо». Нет, это маленькие подсказки, наставления, слова поддержки, которые добавляют уверенности. Мы пока не были в стрессовых ситуациях в играх Единой лиги, но когда окажемся, то наши ветераны обязательно найдут нужные слова. Считаю, что нам повезло с опытными партнерами. У нас отличная атмосфера. Знаю, что не всегда бывают так.

— Вы отыграли один сезон за команду Университета штата Пенсильвания, продолжили там учебу и после возвращения в Россию. После события 24 февраля не возникло никаких проблем с дистанционным обучением?

— Нет, всё в порядке. Я продолжаю учебу. Бывают моменты, когда из-за графика тренировок не получается сделать какие-то вещи, но я всегда могу написать письмо профессору и перенести дедлайн. Все с пониманием к этому относятся, идут навстречу.

— С кем-то из русских ребят, кто продолжает выступать в NCAA, поддерживаете связь?

— Более-менее в свое время общался с Андреем Саврасовым. Дружили с Костей Доценко и Захаром Ведищевым. Последние двое вернулись в Россию, сейчас выступают за «Локо».

— А вы где-то пересекались с Егором Деминым, которого называют главным российским талантом со времен Андрея Кириленко?

— Не пересекался, но я очень высокого мнения о нем. Смотрел много матчей Егора. Думаю, у него большое будущее. Демин — главная надежда российского баскетбола. Очень талантливый, и, что я видел, слышал о нем, голова у него тоже на плечах. Верю, что у него всё получится. Понятно, что когда тебе 16 лет, то многое может пойти не так. Главное, делать правильный выбор места, где тебе будут доверять, где ты будешь постоянно играть и развиваться. В «Реале» у него всё в порядке.

— Сейчас много разговоров про француза Виктора Вембаньяма, который считается главным кандидатом на первый номер драфта НБА 2023 года. Согласны, что это человек, который, возможно, взломал код игры?

— Долгое время я не воспринимал хайп вокруг него. Да, смотрел юношеский ЧМ, где он больше выделялся ростом и хорошими инстинктами по защите. Думал, что ему еще придется доказать свою состоятельность. Но последние две игры, где его «Метрополитан» играл против молодых талантов Лиги развития НБА, поменяли мои представления. Когда при росте 218 см человек бросает дальние броски с дриблинга, со степ-бека и это выглядит натурально и легко… Фантастика. Каждое движение, каждый бросок выглядит натурально. У него огромная нога, огромная рука, но при этом невероятные координация и реакция в защите. А еще есть желание стать лучшим из лучших. Про него уже сейчас можно сказать, что это следующий Кевин Дюрант. Хайп вокруг него не преувеличен. Хотя с таким сложением тела многое может пойти не так в плане травматичности.

— Следите за какими-то другими видами спорта кроме баскетбола?

— Очень увлекся американским футболом. Когда ехал в Америку, то тоже не знал правил, а в мое окружении все говорили, что это неинтересный вид спорта. С постоянными паузами, исключительно силовой борьбой. Но если разобраться в правилах, то это интереснейший вид спорта, очень умный. К нему много внимания, стотысячные стадионы заполняются под завязку. Фан-база нереальная. Когда разобрался в нюансах, то осознал, что не просто так миллионы людей в Америке его обожают. Я тоже увлекся. Слушаю подкасты, смотрю обзоры, по возможности игры целиком.

— По тактической сложно американский футбол можно сравнить с баскетболом?

— Во многих моментах он гораздо сложнее. У них всё упирается в тактику. У команды очень большой тренерских штаб. У них огромное количество взаимодействий в защите и нападении. В десятки раз больше, чем в баскетболе. Если в баскетболе ты зачастую играешь на инстинктах, то там возникает пауза после каждого вбрасывания. Нужно перестраиваться, постоянно играть новое взаимодействие, новую защиту. Голову надо включать постоянно.