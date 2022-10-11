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Аналитик объяснил разницу между «холодным» и «горячим» криптокошельками

Аналитик Быков: «холодный» криптокошелек используют для долгосрочного хранения, чтобы уберечь средства от хакеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Горячий» криптокошелек — тот, который подключен к интернету. «Холодный», наоборот, не подключен к Сети, рассказал «Известиям», старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Холодный» кошелек можно представить просто как флешку, где и хранится информация, позволяющая распоряжаться криптовалютой. Его используют для долгосрочного хранения монет, чтобы уберечь средства от хакеров», — сказал он.

В то же время «горячие» кошельки постоянно подключены к интернету: мобильные, десктопные, браузерные приложения. По словам эксперта, вследствие этого риски хакерских атак существенного возрастают. Однако такой формат хранения больше подходит для повседневных операций, уточнил он.

Кроме того, кошельки можно разделить по типу управления на кастодиальные и некастодиальные.

«Кастодиальные — это аналоги счета в банке: пользователь может управлять своими средствами, однако доступ к счету имеет не только он, но и финансовая организация, в которой он открыт. В случае с криптовалютой речь идет о том, что приватные ключи (скрытый от других пользователей набор букв и цифр необходимый для совершения транзакций) кошельком имеются и у посредников — кастодианов», — объяснил аналитик.

Кастодиальные кошельки открыты на критобиржах и у брокеров, что упрощает взаимодействие между внутренними сервисами.

Доступ к приватному ключу в случае с некастодиальными кошельками есть только у пользователя. Это обеспечивает защиту от возможных мошеннических действий.

«Типичный формат взаимодействия следующий: основная часть средств хранится на некастодиальных кошельках, тогда как кастодиальные используются для конвертации монет или же кратковременных торговых спекуляций. В условиях санкций риски блокировки кастодиальных кошельков как никогда высоки», — отметил Быков.

Он порекомендовал максимально тщательно отбирать сервисы для открытия счета. По его мнению, начинающим инвесторам удобнее всего пользоваться сервисами криптобирж, так как они просты для освоения. Однако некоторые из них скоро могут заблокировать доступ для россиян из-за санкций, о которых заявили в Евросоюзе 6 октября.

«Поэтому выбирать стоит посредников, где отсутствует процедура KYC, вроде Huobi, но при этом долго хранить свои средства на подобных биржах не стоит, так как в случае кражи монет пользователя никто не защитит. Именно поэтому связка «покупка монет на бирже — вывод на некастодиальный кошелек» сейчас как никогда актуальна», — заключил эксперт.

В начале октября стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) приняли восьмой пакет антироссийских санкций, согласно которым в том числе вводится полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ.

Специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань 6 октября рассказал, что с введением очередных рестрикций россияне могут лишиться возможности хранить свои криптовалюты и торговать ими на централизованных криптобиржах. Он добавил, что россияне могут перевести свои криптонакопления с бирж, имеющих лицензии в Европе, на «холодные» кошельки, которые не привязаны ни к одной бирже и существуют в цифровой форме или в физическом виде.

При этом в Минфине 10 октября сообщили «Известиям», что такой запрет на обслуживание криптокошельков практически не повлияет на инвесторов из России.

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