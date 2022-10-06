Эксперт по цифровым активам оценил запрет на обслуживание криптокошельков россиян

У россиян есть несколько вариантов, которые можно использовать после введения Евросоюзом запрета на обслуживание криптоактивов граждан РФ. Об этом 6 октября рассказал «Известиям» специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Он уточнил, что с введением очередных рестрикций россияне могут лишиться возможности хранить свои криптовалюты и торговать ими на централизованных криптобиржах.

«Но это только на первый взгляд. Ведь наши соотечественники до этого могли хранить не более €10 тыс. на счетах на биржах Binance и других, получивших признание в сообществе, а теперь они лишаются и такой возможности», — отметил эксперт.

По словам Паня, россияне могут перевести свои криптонакопления с бирж, имеющих лицензии в Европе, на «холодные кошельки», которые не привязаны ни к одной бирже и существуют в цифровой форме или в физическом виде. Специалист по цифровым активам подчеркнул, что это наиболее безопасный способ.

«Второй вариант — перевести на биржи, которые не имеют лицензии в Европе. Например, OKX. Но здесь могут возникнуть трудности, ведь в России могут запретить любые расчеты между россиянами в криптовалютах, а также под запрет уже попал сам сайт довольно популярной у россиян биржи OKX», — отметил Пань.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно новым ограничениям, в том числе вводится полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. Кроме того, запрещается предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что очередной пакет антироссийских санкций — попытка экономического давления со стороны США.

Страны Запада вводят рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

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