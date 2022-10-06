Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР
Политика
Матвиенко оценила «изоляцию» России на саммите G20
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
Армия
Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Мир
СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Общество
Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян
Общество
Мурашко рассказал о тяжелом состоянии двоих пострадавших при стрельбе в Ижевске
Экономика
Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей
Пресс-релизы
XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая
Сюжет:

Эксперт по цифровым активам оценил запрет на обслуживание криптокошельков россиян

Эксперт Пань рассказал, что делать с криптоволютой в связи с запретом ЕС на обслуживание криптоактивов россиян
0
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У россиян есть несколько вариантов, которые можно использовать после введения Евросоюзом запрета на обслуживание криптоактивов граждан РФ. Об этом 6 октября рассказал «Известиям» специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Перешли на крипты: бизнес начал проводить трансграничные сделки с цифровой валютой
Как это связано с ограничением расчетов в долларах и евро и чем регулируется

Он уточнил, что с введением очередных рестрикций россияне могут лишиться возможности хранить свои криптовалюты и торговать ими на централизованных криптобиржах.

«Но это только на первый взгляд. Ведь наши соотечественники до этого могли хранить не более €10 тыс. на счетах на биржах Binance и других, получивших признание в сообществе, а теперь они лишаются и такой возможности», — отметил эксперт.

По словам Паня, россияне могут перевести свои криптонакопления с бирж, имеющих лицензии в Европе, на «холодные кошельки», которые не привязаны ни к одной бирже и существуют в цифровой форме или в физическом виде. Специалист по цифровым активам подчеркнул, что это наиболее безопасный способ.

«Второй вариант — перевести на биржи, которые не имеют лицензии в Европе. Например, OKX. Но здесь могут возникнуть трудности, ведь в России могут запретить любые расчеты между россиянами в криптовалютах, а также под запрет уже попал сам сайт довольно популярной у россиян биржи OKX», — отметил Пань.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно новым ограничениям, в том числе вводится полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. Кроме того, запрещается предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что очередной пакет антироссийских санкций — попытка экономического давления со стороны США.

Страны Запада вводят рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022