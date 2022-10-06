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В Госдуме назвали США выгодополучателем от новых санкций ЕС против России

Депутат Чепа назвал США выгодополучателем от новых санкций Евросоюза против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новый пакет санкций Евросоюза против России является попыткой экономического давления со стороны США. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 6 октября,

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«Выгодополучатели здесь в первую очередь США. Попытка тем самым опустить цены на российскую нефть», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, многие государства не удовлетворены попытками Соединенных Штатов ограничить стоимость российской нефти.

«Америка продолжает давить на многие страны в мире, влияя на их интересы и их экономику, раздувая экономический кризис, который существует в мире благодаря им. Тем самым проводя такую опасную политику в своих интересах», — заключил Чепа.

Ранее в этот день Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения.

Так, санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Россиянам запрещается иметь криптоактивы в странах ЕС, сообщается на сайте kp.ru. Запрещается предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг. Гражданам стран Евросоюза нельзя занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях. Вводится наказание для участников схем обхода санкций ЕС.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что ряд стран Евросоюза выразили озабоченность возможными последствиями вводимых санкций. Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, обеспокоены решением ЕК установить потолок цен на российскую нефть, так как это может повлиять на стоимость нефти для их судов.

Тогда же глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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