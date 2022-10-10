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Финансовый эксперт рассказала о значимости Нобелевской премии по экономике

Экономист Громова: премия финансистам станет напоминанием, что нанесение ущерба рынку может привести к необратимым последствиям
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Фото: Global Look Press/Patrik Ã–Sterberg/Ibl Bildbyr
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Вручение Нобелевской премии по экономике за 2022 год исследователям финансовых кризисов подчеркивает, что финансово-банковская напряженность, инфляционные процессы в настоящее время вызваны во многом санкционными решениями, которые спровоцировали рост цен на энергоносители и ведут экономики разных стран в инфляционную пике. Такое мнение выразила 10 октября в беседе с «Известиями» экономист, финансовый эксперт, преподаватель финансовых дисциплин РАНХиГС Надежда Громова.

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«Фрагментация, то есть установка барьеров, переход от глобализованной экономики к замкнутым рынкам, лишь усиливает эти отрицательные явления и, может быть, премия финансистам станет напоминанием глобальному сообществу, что дальнейшее нанесение ущерба рынку может привести к необратимым последствиям, таким как волна банкротств, обесценение кредитных банковских портфелей, биржевые колебания и социальные волнения», — подчеркнула она.

Она рассказала, что накануне кризиса 2007–2009 годов на западном рынке сложилась ситуация, при которой банки были сфокусированы на калибровке активов и нагрузке каждого актива на банковский капитал. Экономист подчеркнула, что риск-менеджменту не уделялось достаточного внимания. По ее словам, кризис по большей части был спровоцирован трансконтинентальными потоками капиталов из стран с развивающейся экономикой в развитые капиталистические страны. В результате излишки капитала привели к переоценке такого актива как недвижимость, в связи с чем кризис назвали ипотечным.

При этом экономист Бен Бернанке утверждал, что всему виной не только «ипотечный пузырь».

«Изучив историю и причины возникновения кризисов, авторы пришли к заключению, что в основе слабости банковских систем накануне биржевого краха 1929 года, а также проблем инвестбанков в 2007 году являлась большая зависимость системы от краткосрочного фондирования», — уточнила она.

Финансовый эксперт отметила, что авторы в своих работах говорят о необходимости укрепления финансовых систем и отмечают, что необходимо уделять внимание этим вопросам не только в период кризиса, а, наоборот, стоит «накапливать прочность и капитал в периоды экономического спокойствия». В кризисные времена такая «подушка безопасности» может сыграть роль буфера.

Как рассказала Громова, из-за мер Федеральной резервной системы (ФРС), американского казначейства, административной поддержки от правительства и конгресса рынок был перезапущен, кризис 2008 года был во многом разрешен.

Ранее в этот день стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2022 год стали экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг.

6 октября лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Она получила премию за мужество и точность, «с которой обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

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