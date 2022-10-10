Реклама
Прямой эфир
Авто
Российский рынок подержанных машин в сентябре просел на 9%
Мир
В ЕС рассматривают дальнейшие шаги по введению санкций против РФ
Мир
Лукашенко сообщил о просьбе Польши к США по ядерному оружию
Авто
За первую неделю октября в России купили 13 тыс. единиц автотехники
Мир
Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования о банках и кризисах
Общество
Синоптики предупредили о тумане в столичном регионе в ночь на 12 октября
Мир
ЕС пригрозил ответом на развертывание группировки войск РФ и Белоруссии
Мир
Склад бренда Lamel уничтожен после празднования взрыва на Крымском мосту
Общество
СК России создаст следственные управления на территории новых регионов
Экономика
Новак заявил о возможности РФ перенаправить 25 млн т угля на восточное направление
Мир
Глава МИД Германии пообещала Киеву системы ПВО
Мир
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине

Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования о банках и кризисах

0
Фото: REUTERS/TT News Agency/Anders Wiklund
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2022 год, сообщается 10 октября на сайте Нобелевского комитета.

Взрослая драма: за что Анни Эрно получила нобелевку по литературе
Главные факты о французской писательнице, авторе экранизированного романа «Событие»

«Лауреаты <...> значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод в их исследовании заключается в том, почему необходимо избегать банковских крахов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовое изъятие денег, и финансово-кредитное учреждение банкротится.

Однако это, согласно исследованию специалистов, можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора для банков.

В свою очередь Бернанке на основе анализа Великой депрессии 1930-х годов показал, как массовое изъятие денег из банков привело к затяжному кризису.

На прошлой неделе лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022