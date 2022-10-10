Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования о банках и кризисах
Экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2022 год, сообщается 10 октября на сайте Нобелевского комитета.
«Лауреаты <...> значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод в их исследовании заключается в том, почему необходимо избегать банковских крахов», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовое изъятие денег, и финансово-кредитное учреждение банкротится.
Однако это, согласно исследованию специалистов, можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора для банков.
В свою очередь Бернанке на основе анализа Великой депрессии 1930-х годов показал, как массовое изъятие денег из банков привело к затяжному кризису.
На прошлой неделе лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».
Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.