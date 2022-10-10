В Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат

В Заветинском районе Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Аппарат упал в 5 км от села Заветное. Местные жители обнаружили обломки.

Отмечается, что нет ни пострадавших, ни угрозы распространения огня.

В настоящее время полиция оцепила место и ожидает прибытия военных.

Накануне бомбардировщик Су-24 совершил жесткую посадку в ходе выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области. Самолет был без боекомплекта. Экипаж катапультировался, жертв нет.