В Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат
В Заветинском районе Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Аппарат упал в 5 км от села Заветное. Местные жители обнаружили обломки.
Отмечается, что нет ни пострадавших, ни угрозы распространения огня.
В настоящее время полиция оцепила место и ожидает прибытия военных.
Накануне бомбардировщик Су-24 совершил жесткую посадку в ходе выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области. Самолет был без боекомплекта. Экипаж катапультировался, жертв нет.