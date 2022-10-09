Су-24 совершил жесткую посадку в Ростовской области в ходе тренировочного полета

Бомбардировщик Су-24 совершил жесткую посадку в ходе выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области в воскресенье, 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — отмечается в сообщении.

Экипаж катапультировался, жертв нет. Самолет совершал полет без боекомплекта.

Причиной происшествия предварительно названа техническая неисправность.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — уточнили в ЮВО.

В июне транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью из-за пожара двигателя. В результате крушения погибли четыре человека, еще шестеро были госпитализированы.