Су-24 совершил жесткую посадку в Ростовской области в ходе тренировочного полета
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- Су-24 совершил жесткую посадку в Ростовской области в ходе тренировочного полета
Бомбардировщик Су-24 совершил жесткую посадку в ходе выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области в воскресенье, 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
«Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — отмечается в сообщении.
Экипаж катапультировался, жертв нет. Самолет совершал полет без боекомплекта.
Причиной происшествия предварительно названа техническая неисправность.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — уточнили в ЮВО.
В июне транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью из-за пожара двигателя. В результате крушения погибли четыре человека, еще шестеро были госпитализированы.