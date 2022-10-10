Красный Крест приостановил работу на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение приостановить свою деятельность на Украине. Об этом со ссылкой на представителя организации 10 октября сообщило Reuters.

«По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу», — цитирует агентство заявление пресс-секретаря МККК.

Международный Красный Крест работает на Украине с 2014 года, а после начала российской спецоперации расширил свою деятельность. Сотрудники МККК доставляют гражданам предметы первой необходимости и снабжают лекарствами медучреждения.

Утром 10 октября в Киеве и других городах прогремели взрывы. Позже президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что по предложению Минобороны был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

В свою очередь в Минобороны России отчитались, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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