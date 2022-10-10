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Эрдоган заявил о неправильной оценке Западом последствий кризиса на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последствия кризиса на Украине были неправильно оценены Западом. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Анкаре в понедельник, 10 октября.

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По словам турецкого президента, западные «лидеры думали только о текущем моменте».

«К сожалению, они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что по его мнению современная эпоха становится временем конфликтов, а не процветания, мира и справедливости.

Он добавил, что сейчас в мире богатые становятся еще богаче, а разрыв между разными группами населения только увеличивается.

«Миллиарды людей от Африки до Азии испытывают трудности с доступом даже к основным продуктам питания. Мы наблюдаем ухудшение этой мрачной картины».

Эрдоган напомнил также, что сейчас страны Европы встали перед вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса.

«Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, как мы переживем эту зиму. У нас нет такой проблемы нет», — заключил турецкий лидер.

Накануне, 9 октября Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Стамбуле заявил, что страны Европы столкнутся с трудностями этой зимой из-за энергетического кризиса, вызванного ограничениями поставок газа из России.

6 октября Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Ценовой лимит будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Ранее, еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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