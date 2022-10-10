Эрдоган предупредил о значительных трудностях для ЕС при ограничении поставок газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Европы столкнуться с трудностями этой зимой из-за энергетического кризиса, вызванного ограничениями поставок газа из России. Об этом 9 октября он сообщил на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Стамбуле.

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» — передает слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Он добавил, что у Турции не будет проблем с отоплением, так как в стране запаслись достаточным количеством природного газа и угля.

6 октября Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Ценовой лимит будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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