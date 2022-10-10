Захарова пошутила о планах Зеленского выступить перед G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября прокомментировала заявление президента Укрианы Владимира Зеленского о созыве срочной встречи стран G7 и о намерении выступить на заседании.

«С новым номером», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее 10 октября Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. Украинский лидер добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Россию.

В офисе украинского президента добавили, что встреча пройдет во вторник.

До этого, 7 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что намерен обратиться к властям стран ЕС с просьбой предоставить новую военную помощь Украине и призовет их к созданию тренировочную миссии для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).