В Сети появилось видео взрыва на «мосту Кличко» в Киеве

В объективы видеокамер, установленных на так называемом «мосту Кличко» в центре Киева, попал момент взрыва на сооружении. Запись появилась 10 октября.

«Камеры сняты прилет в центре Киева по так называемому «мосту Кличко», — отмечается в комментарии в Telegram-канале агентства УНИАН.

На кадрах виден мост без пешеходов в 8:19 по местному времени. Спустя несколько секунд на мосту происходит взрыв.

Ранее в понедельник в Сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших 10 октября в Киеве. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в стране объявлена воздушная тревога.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в центре украинской столицы прогремел ряд взрывов.

Их последствия попали на видео.

Кроме того, сообщается о ряде взрывов в Житомирской области, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком.

Ранее о взрывах в Киеве сообщалось 6 октября. В городе были слышны сильные взрывы, однако воздушная тревога не объявлялась. Областная военная администрация города объяснила взрывы проводимым обучением для саперов. В ведомстве уточняли, что маневры проходили в Вышгородском районе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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