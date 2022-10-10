Путин поручил газифицировать Камчатку за счет проекта «Сахалин-2»

Президент России Владимир Путин поручил разработать план по поставке сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатский край с помощью нефтегазового проекта «Сахалин-2». Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами «Газпром» и «Новатэк», утвердить и обеспечить выполнение плана-графика («дорожной карты») газификации Камчатского края на период до 2025 года, предусмотрев в том числе возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2», — говорится в публикации от 7 октября.

Доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 1 февраля 2023 года, далее — ежегодно.

Среди поручений также числится строительство до 2024 года за счет средств федерального бюджета береговой инфраструктуры, необходимой для функционирования комплекса приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы.

За счет средств «Новатэка» предусматривается строительство морской части комплекса приема СПГ, включающей в себя плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки.

Сюда же входит определение дополнительной ресурсной базы для производства СПГ и его поставки для нужд Камчатского края по цене, не выше регулируемой ФАС России в рамках Единой системы газоснабжения.

Годом ранее сообщалось, что контракт стоимостью 19,6 млрд рублей на разработку рабочей документации и выполнение работ по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае подписали «Росморпорт» и Китайская компания коммуникаций и строительства (СССС). Отмечается, что китайская компания выполнит работы по строительству подходного канала длиной более 6 км и объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания.

Кроме того, в декабре 2022 года планируется запустить в эксплуатацию первый этап терминала по перевалке СПГ «Новатэк» в бухте Ура в Мурманской области. Второй этап реализуют в 2025–2026 годах.